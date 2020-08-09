По словам официального представителя МИД Марии Захаровой, российское посольство контактирует с властями Белоруссии и знает о ситуации.
"Установлено их местонахождение", — приводит слова Захаровой агентство РИА Новости.
Известно, что в настоящее время задержанным в Минске журналистам оказывают консультативную помощь.
Ранее сообщалось о задержании двух корреспондентов российского телеканала "Дождь" в столице Белоруссии из-за отсутствия аккредитации.
Белорусский лидер Александр Лукашенко привлёк к президентским выборам в стране слишком большое внимание.