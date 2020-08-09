Захарова знает о местоположении задержанных в Минске журналистов

По словам официального представителя МИД Марии Захаровой, российское посольство контактирует с властями Белоруссии и знает о ситуации.

"Установлено их местонахождение", — приводит слова Захаровой агентство РИА Новости.

Известно, что в настоящее время задержанным в Минске журналистам оказывают консультативную помощь.

Ранее сообщалось о задержании двух корреспондентов российского телеканала "Дождь" в столице Белоруссии из-за отсутствия аккредитации.