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В Минск продолжают стягивать военную технику

Мир » Бывший СССР » Белоруссия

В Минск продолжают прибывать военнослужащие и спецтехника. Об этом сообщают очевидцы.

Ранее в белорусской столице уже была замечена военная техника. Свидетели сообщали об автобусах с личным составом, бронеавтомобилях и водометах.

Напомним, сегодня в Белоруссии проходят президентские выборы. По состоянию на 14:00 явка составила 67%. Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что не допустит провокаций "любой ценой".

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