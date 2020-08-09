В Минск продолжают прибывать военнослужащие и спецтехника. Об этом сообщают очевидцы.
Ранее в белорусской столице уже была замечена военная техника. Свидетели сообщали об автобусах с личным составом, бронеавтомобилях и водометах.
Напомним, сегодня в Белоруссии проходят президентские выборы. По состоянию на 14:00 явка составила 67%. Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что не допустит провокаций "любой ценой".
Белорусский лидер Александр Лукашенко привлёк к президентским выборам в стране слишком большое внимание.