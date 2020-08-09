Сторонница Тихановской сбежала из Минска в Москву

Сторонница кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской Вероника Цепкало сейчас находится в Москве. Ранее страну вынужден был покинуть муж последней.

Об отъезде Цепкало сообщил телеканал "Дождь" со ссылкой на собственные источники.

Ранее Валерию Цепкало не дали участвовать в президентских выборах в республике. ЦИК не зарегистрировал его кандидатуру из-за недостаточного количества собранных подписей.