Сторонница кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской Вероника Цепкало сейчас находится в Москве. Ранее страну вынужден был покинуть муж последней.
Об отъезде Цепкало сообщил телеканал "Дождь" со ссылкой на собственные источники.
Ранее Валерию Цепкало не дали участвовать в президентских выборах в республике. ЦИК не зарегистрировал его кандидатуру из-за недостаточного количества собранных подписей.
Белорусский лидер Александр Лукашенко привлёк к президентским выборам в стране слишком большое внимание.