Лукашенко рассказал о письме, которое он получил от Путина

Белорусский лидер Александр Лукашенко сообщил, что президент России Владимир Путин направил ему письмо. В нём он изложил все факты относительно задержания россиян в Минске.

Лукашенко утверждает, что передал эти факты Следственному комитету республики.

"И сейчас наш Следственный комитет рассматривает эти факты", — отметил президент.

По словам Лукашенко, в письме было пять страниц. В конце письма российский лидер призывает своего белорусского коллегу "детально разобраться" в ситуации.