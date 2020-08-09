Белорусский лидер Александр Лукашенко сообщил, что президент России Владимир Путин направил ему письмо. В нём он изложил все факты относительно задержания россиян в Минске.
Лукашенко утверждает, что передал эти факты Следственному комитету республики.
"И сейчас наш Следственный комитет рассматривает эти факты", — отметил президент.
По словам Лукашенко, в письме было пять страниц. В конце письма российский лидер призывает своего белорусского коллегу "детально разобраться" в ситуации.
Белорусский лидер Александр Лукашенко привлёк к президентским выборам в стране слишком большое внимание.