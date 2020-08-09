О чём говорил Лукашенко с Путиным по телефону в день голосования

Белорусский лидер Александр Лукашенко провел телефонный разговор со своим российским коллегой Владимиром Путиным.

Стороны обсудили развитие двусторонних отношений. Президент России напомнил главе Белоруссии, что они находятся "в одной лодке". Лукашенко отметил, что в случае своей победы на выборах будет и дальше выстраивать "нормальные" отношения с Россией.

В конце беседы белорусский лидер подчеркнул, что он всегда готов сотрудничать с РФ.