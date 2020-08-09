Белорусский лидер Александр Лукашенко провел телефонный разговор со своим российским коллегой Владимиром Путиным.
Стороны обсудили развитие двусторонних отношений. Президент России напомнил главе Белоруссии, что они находятся "в одной лодке". Лукашенко отметил, что в случае своей победы на выборах будет и дальше выстраивать "нормальные" отношения с Россией.
В конце беседы белорусский лидер подчеркнул, что он всегда готов сотрудничать с РФ.
Белорусский лидер Александр Лукашенко привлёк к президентским выборам в стране слишком большое внимание.