В Белоруссии наблюдаются перебои с интернетом в день голосования

Жители Минска, Минской области и Витебска массово жалуются на перебои в работе интернета с восьми утра.

Они связывают это с тем, что ровно в это время в стране открылись избирательные участки. Об этом сообщил портал Tut.by.

Компания "Белтелеком" подтвердила наличие проблем и сообщила, что специалисты "разбираются", в чем дело. Заместитель директора "Белтелекома" по техническим вопросам Вадим Шайбако утверждает, что проблемы с подключением к интернету связаны с "зарубежным трафиком, который наблюдается в большом количестве".