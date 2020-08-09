Лукашенко принял участие в выборах президента Белоруссии

Белорусский лидер Александр Лукашенко прибыл на избирательный участок в Белорусский государственный университет физкультуры. Там нынешний президент отдал свой голос.

Лукашенко также отметил, что власти не допустят дестабилизации обстановки в стране.

"Из-под контроля ничего не выйдет. Это я вам гарантирую. Это главная задача действующей власти, не только президента", — пояснил глава государства.

По последним данным, на 10:00 явка составила 45,55%.