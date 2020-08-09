Белорусский лидер Александр Лукашенко прибыл на избирательный участок в Белорусский государственный университет физкультуры. Там нынешний президент отдал свой голос.
Лукашенко также отметил, что власти не допустят дестабилизации обстановки в стране.
"Из-под контроля ничего не выйдет. Это я вам гарантирую. Это главная задача действующей власти, не только президента", — пояснил глава государства.
По последним данным, на 10:00 явка составила 45,55%.
Белорусский лидер Александр Лукашенко привлёк к президентским выборам в стране слишком большое внимание.