Официальный представитель МИД России Мария Захарова объяснила, почему на Украине из года в год не понимают суть Минских соглашений.
"У них же новая сейчас история. У них же теперь и президент, и представитель в контактной группе что сказали? Спустя пять лет после выработки минских договорённостей (и пять лет их пытались реализовывать) они знаете что сказали? — "А мы не понимаем, что там написано".
Так всегда бывает, когда пять лет реализовываешь, а потом говоришь: "Что-то я не понимаю что там написано. Было бы неплохо, если бы нам заново объяснили", — заявила представитель ведомства.
Мы как страна, участвовавшая в выработке минских договорённостей, свою часть дороги прошли и готовы идти дальше", — добавила дипломат.
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