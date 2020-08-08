Официальный представитель МИД России Мария Захарова объяснила, почему на Украине из года в год не понимают суть Минских соглашений.

"У них же новая сейчас история. У них же теперь и президент, и представитель в контактной группе что сказали? Спустя пять лет после выработки минских договорённостей (и пять лет их пытались реализовывать) они знаете что сказали? — "А мы не понимаем, что там написано".

Так всегда бывает, когда пять лет реализовываешь, а потом говоришь: "Что-то я не понимаю что там написано. Было бы неплохо, если бы нам заново объяснили", — заявила представитель ведомства.

Мы как страна, участвовавшая в выработке минских договорённостей, свою часть дороги прошли и готовы идти дальше", — добавила дипломат.