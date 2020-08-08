Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская призвала жителей страны отказаться от проявления насилия.

Она утверждает, что государству "не нужна кровь на улицах городов".

"Белорусы, в гражданском и в форме, я прошу вас отказаться от насилия. Мы — мирные люди. Наша сила — в единстве и в любви к нашей стране, к нашим семьям. Нас большинство, и нам не нужна кровь на улицах городов", — утверждает Тихановская.