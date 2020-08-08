Трамп, сам того не подозревая, создал новый мем

В американских социальных сетях фотография журналиста Джонатана Свона в состоянии озадаченности приобрела статус мема.

Журналиста сфотографировали на пресс-конференции президента США Дональда Трампа, где он рассказывал о ситуации с коронавирусом в стране. Выступление главы государства можно описать одним словосочетанием: "Всё под контролем".

Пользователи соцсетей считают, что выражение лица Свона идеально подходит для реакции на события, происходящие в 2020 году.