Зеленский рассказал, как он будет возвращать Донбасс

Президент Украины Владимир Зеленский уверен, что ему удастся достигнуть мира на востоке страны после встречи "нормандской четверки" в Берлине.

"Следующая остановка — Берлин, где мы зафиксируем промежуточные успехи перемирия и двинемся дальше. Чтобы окончательно закрыть дело войны", — отметил украинский лидер.

Зеленский хочет, чтобы урегулирование конфликта было максимально открытым и прозрачным.