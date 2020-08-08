Президент Украины Владимир Зеленский уверен, что ему удастся достигнуть мира на востоке страны после встречи "нормандской четверки" в Берлине.
"Следующая остановка — Берлин, где мы зафиксируем промежуточные успехи перемирия и двинемся дальше. Чтобы окончательно закрыть дело войны", — отметил украинский лидер.
Зеленский хочет, чтобы урегулирование конфликта было максимально открытым и прозрачным.
Эксперты не исключают полного разрыва отношений России и Белоруссии, а эскалация конфликта повышает риск развития ситуации по украинскому сценарию.