Гонконгу не понравились санкции США

В правительстве Гонконга высказались о новых санкциях США, которые были введены против 11 высокопоставленных чиновников. Их назвали бесстыдными и подлыми.

"Правительство специального административного района Гонконга 8 августа резко раскритиковало так называемые санкции правительства Соединённых Штатов в отношении 11 официальных лиц Центрального народного правительства КНР и правительства САР как бесстыдные и подлые", — сказано в сообщении правительства.

Также Гонконг готов поддержать Пекин, если он будет готовить ответные санкции против США.