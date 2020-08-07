Польша намерена помочь Украине вернуть Крым

Крым и Донбасс должны вернуться в состав Украины. И поможет стране в этом вопросе Польша. О такой готовности заявил президент страны.

"Это важная задача, которая заключается в восстановлении и полного суверенитета, и территориальной целостности нашего соседа — Украины", — заявил на инаугурации вступающий в должность президент Анджей Дуда.

Польша также будет отстаивать интересы Украины в ОБСЕ. В 2022 году страна будет председателем организации.

Недавно по поводу Крыма высказался новый глава киевской делегации в трехсторонней группе по Донбассу Леонид Кравчук. Ему ответили власти полуострова. Как подчеркнул постпред Крыма при президенте России, вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов, вопрос Крыма закрыт и обсуждению не подлежит.

А вот бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин предложил сделать Крым проблемой для России. Такой подход, по его мнению, поможет вернуть полуостров в состав Украины.