Больше тысячи американцев за день скончались от коронавируса

Число инфицированных коронавирусом американцев увеличилось на 59 692 человека. Данные за минувшие сутки приводит университет Джонса Хопкинса.

За этот же период в стране скончались 1250 человек. Все они имели положительный результат теста на коронавирус. Общее количество летальных исходов превысило 160 тысяч человек. С начала эпидемии в США зарегистрировано 4 883 657 случаев заражения COVID-19. Вылечились уже свыше полутора миллиона пациентов.

Ранее "Правда.Ру" писала, что в мире число инфицированных коронавирусом превысило 19 миллионов человек. Жертвами стали уже 714 767 пациентов. Больше всего случаев заражения в США. На втором месте Бразилия. Замыкает тройку лидеров Индия.

Между тем определены симптомы, при которых нельзя делать прививку от коронавируса. По словам профессора Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Анатолия Альтштейна, вакцинация под запретом для тех, у кого повышена температура. Также необходимо предупредить врача о наличии аллергии.