Путин и Лукашенко обсудили ситуацию с задержанием россиян под Минском

Ситуация с задержанием россиян под Минском стала центральной темой беседы Владимира Путина и Александра Лукашенко. Президенты провели сегодня телефонные переговоры. Обе стороны заинтересованы в урегулировании конфликта.

"Выражена уверенность, что возникшая ситуация будет урегулирована в духе взаимопонимания, характерного для сотрудничества двух стран", - сообщает пресс-служба Кремля.

Путин подчеркнул, что для России важно сохранить стабильную внутриполитическую ситуацию в Белоруссии. Лукашенко же отметил, что намерен разобраться в ситуации до конца. Также в ходе беседы главы государств обсудили актуальные вопросы повестки двух стран и будущее российско-белорусских отношений. Ранее Александр Лукашенко заявил, что считает Владимира Путина старшим братом. И несмотря на разногласия, главы государств находятся в хороших дружеских отношениях.

Президент Белоруссии отметил, что ему не нравится в российском коллеге только одна черта – недоверчивость. При этом отметил, что это качество является важным для главы государства и он сам хотел бы им обладать.