Больше двух миллионов случаев коронавируса в Индии

За сутки в Индии число инфицированных коронавирусом увеличилось более чем на 62 тысячи человек. Страна перешагнула отметку в два миллиона заражений COVID-19.

Как сообщает министерство здравоохранения и семейного благополучия, новыми жертвами инфекции стали 886 человек. Всего же в стране с начала эпидемии от коронавируса скончались 41,5 тысячи пациентов.Победить заболевание смогли уже 1 1378 105 инфицированных. Коэффициент выздоровления составляет 67,98%.

Наиболее пострадавшим от коронавируса стал штат Махараштра. За ним следуют штаты Тамилнад и Андхра-Прадеш. В стране проведено 22,7 миллиона тестов на COVID-19.

Напомним, что общее количество инфицированных в мире превысило 19 миллионов человек. На первом месте по количеству зараженных находятся Соединённые Штаты Америки. На втором месте Бразилия. Индия замыкает тройку лидеров.

Ранее "Правда.Ру" писала, что ВОЗ предостерегает от "вакцинного национализма". То есть если богатые страны будут "приберегать" вакцину для себя, то всё равно не будут в безопасности, потому что бедные страны останутся незащищёнными.