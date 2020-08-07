Пятьдесят небольших золотых слитков лежали в банковской ячейке со времен чемпионата мира по футболу 1990 года.
"Признаюсь, когда я открыл две картонные коробки, наполненные золотом, то почувствовал себя мальчишкой, который нашел сокровища пиратов", — сказал мэр города Марино Карло Колицца.
Известно, что золото было отчеканено для вручения спортсменам и оформлено на городскую мэрию итальянского Марино.
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