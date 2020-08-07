Пандемия коронавируса преодолела ещё одну психологическую отметку

Сегодня, как сообщает университет Джона Хопкинса, пандемия коронавируса в мире преодолела очередную психологическую отметку — 19 млн зараженных.

Во всём мире погибло более 700 000 человек.

По состоянию на момент публикации материала, трекер заражений показывает цифру 19 089 364 инфицированных.

Погибли от коронавируса 714 767 человек.

Россия с 870 187 заражениями занимает четвёртую строчку мирового рейтинга.

В тройке "лидеров" пандемии: