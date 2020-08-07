ВОЗ предупреждает об опасности "вакцинного национализма"

Всемирная организация здравоохранения предостерегает от "вакцинного национализма", предупреждая более богатые страны, что если они будут держать "придерживать" вакцины от COVID "для себя", то не смогут рассчитывать на безопасность, поскольку бедные страны останутся незащищенными.
"Вакцинный национализм нехорош, он нам не поможет. В интересах более богатых стран было бы помочь каждой стране защитить себя от этой болезни, — заявил глава ВОЗ на Аспенском форуме по безопасности. — Чтобы мир восстанавливался быстрее, он должен восстанавливаться вместе, потому что это глобализированный мир: экономики переплетены. Часть мира или несколько стран не могут быть безопасным убежищем и восстановиться в одиночку".
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