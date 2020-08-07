Американские политики угрожают санкциями немецкому порту

Трое сенаторов США пригрозили паромному порту Засниц в Мекленбурге — Передняя Померания (Германия) серьезными санкциями из-за его роли в строительстве балтийского трубопровода "Северный поток-2"

Упрекая за помощь в прокладке труб и размещении российских судов, сенаторы — республиканцы Тед Круз, Том Коттон и Рон Джонсон, предупредили о серьезных мерах, которые "отрезали бы порт от США коммерчески и финансово".

"Членам совета директоров, должностным лицам и акционерам паромного порта Sassnitz GmbH запрещен въезд в Соединенные Штаты, и любое имущество или интерес к собственности, которая у них есть в нашей юрисдикции, будет заморожено. Гражданам США и компаниям также будет запрещено сотрудничать с портом", — говорится в письме, присланном сенаторами руководству немецкого порта.

К слову, мэр Засница также попал под санкции США.

"Я не понимаю действий США. Европа суверенна и не должна терпеть внешнего вмешательства", — заявил он в интервью RT.

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