США вводят санкции против "способствующих нестабильности в Ливии"

Вашингтон ввел санкции в отношении трех физических лиц и одной мальтийской компании, обвинив их в том, что они "действуют как сеть контрабандистов" и способствуют нестабильности в Ливии.

Заместитель министра финансов Джастин Музинич заявил, что Минфин США внес гражданина Ливии Файсала Аль-Вади в черный список, обвинив его в контрабанде наркотиков и ливийского топлива на Мальту. Кроме того, в черный список попали два компаньона-мальтийская компания Alwefaq Ltd и судно Maraya, которое, по словам казначейства, Вади использовал в своих предполагаемых контрабандных операциях.

Казначейство также заявило, что

"конкуренция за контроль над контрабандными маршрутами, нефтяными объектами и транспортными узлами является ключевой движущей силой конфликта в Ливии и лишает ливийский народ экономических ресурсов".

Напомним, щедро раздаваемые США санкции замораживают любые американские активы тех, кто внесен в черный список, и вообще запрещает американцам иметь с ними дело.