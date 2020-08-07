Инаугурацию Дуды проигнорировали члены оппозиции

Избранный президент Польши Анджей Дуда 6 августа был приведен к присяге на второй пятилетний срок перед членами парламента.

Большинство оппозиционных парламентариев и бывших президентов и премьер-министров на церемонии не присутствовали.

Анджей Дуда, напомним, подвергается резкой критике за то, что «он пренебрегал Конституцией во время своего первого срока», а также за «почти полное принятие политики правящей правой партии, которая поставила Польшу в противоречие с лидерами Европейского союза».

На прошедших в июле президентских выборах Дуда набрал 51,03 % голосов во втором туре, в то время как его соперник, либеральный мэр Варшавы Рафал Тшасковский, получил 48,97 % голосов.

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