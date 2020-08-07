Госдеп США спамит в соцсетях, обещая награду за информацию в хакерах

Граждане России и Ирана в четверг, 6 августа, стали получать сообщения, рекламирующие награду в размере $10 млн, предложенную Госдепартаментом США за информацию о любом вмешательстве в американские выборы от имени иностранных правительств.

Новостные каналы в соцсетях буквально "завалены" скриншотами:

Тексты содержат ссылку на сообщение проверенной учетной записи Twitter, которая сама ссылается на программу Государственного департамента Rewards for Justice (RFJ), объявившую о вознаграждении.

Эти $10 млн предлагаются в обмен на информацию о " любом лице, которое, действуя по указанию или под контролем иностранного правительства, вмешивается в выборы в США, занимаясь определенной преступной кибер-деятельностью.”

Твит, в котором фигурирует угрожающе выглядящий безликий " хакер” в черной толстовке, содержит контактную информацию для нескольких платформ и хэштег #Election_Reward — который перенаправляет на соответствующие сообщения. Многие аккаунты, использующие хэштег, связаны с Госдепартаментом.

#США вознаградят тех, кто поможет нам в борьбе против вмешательства в выборы США.Если вы обладаете информацией об операциях, нацеленных на выборы США, вы можете претендовать на награду до $10 млн.#Election_RewardTelegram: @RFJ_Election_BotWhatsApp/Signal: +1-202-999-5113 pic.twitter.com/Sp1bge5IaI — Rewards for Justice, Русский (@RFJ_Russian) August 5, 2020

Русские сообщения, по-видимому, были отправлены с помощью сомнительного сервиса под названием Centrsoobs - платформы, которую чаще используют спамеры и мошенники, чем хорошо финансируемые правительственные учреждения. Некоторые получатели сообщили, что им пришли сообщения на русском и английском языках.

Госсекретарь Майк Помпео заявил сегодня, что программа была направлена против "России и других злонамеренных субъектов”, которые, как он неоднократно говорил ранее, "нацелены на предстоящие президентские выборы в США". В списке потенциальных "атакующих" российское, китайское, иранское и северокорейское правительства.

Новость о награде была с сарказмом встречена в российском МИДе. Мария Захарова ответила шуткой:

"Сайт Госдепартамента теперь будет переполнен людьми, которые сдают своих соседей. Возможно, сообщения были отправлены, когда предприимчивый сотрудник Госдепартамента увидел ее остроту и решил, что это хорошая идея?"

Напомним, что Москва неоднократно заявляла, что не вмешивается в выборы в иностранных государствах, считая обвинения в том, что именно так она поступила во время президентских выборов 2016 года, "беспочвенными и рассчитанными на удовлетворение потребностей внутриполитических споров в Вашингтоне".

Выборы президента США назначены на 3 ноября.