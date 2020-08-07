Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Новости Все >
Агутин отказался от предвыборного концерта в Белоруссии, а Лепс поедет
Препарат от коронавируса запатентован в России
Финансовый эксперт: держитесь от банков подальше
Музыкальный критик Сергей Соседов: "В шоу-бизнесе нет счастливых людей"
Банки приготовились к бегству вкладчиков
Дональд Трамп: вакцина от COVID-19 может появиться в США до 3 ноября
В Госдуму внесли законопроект о дополнительных выплатах гражданам
В Узбекистане вступительные экзамены пройдут на стадионах
Древние бобры рубили деревья для пищи, а не для строительства плотин

Госдеп США спамит в соцсетях, обещая награду за информацию в хакерах

Мир

Граждане России и Ирана в четверг, 6 августа, стали получать сообщения, рекламирующие награду в размере $10 млн, предложенную Госдепартаментом США за информацию о любом вмешательстве в американские выборы от имени иностранных правительств.

Новостные каналы в соцсетях буквально "завалены" скриншотами:

Тексты содержат ссылку на сообщение проверенной учетной записи Twitter, которая сама ссылается на программу Государственного департамента Rewards for Justice (RFJ), объявившую о вознаграждении.

Эти $10 млн предлагаются в обмен на информацию о " любом лице, которое, действуя по указанию или под контролем иностранного правительства, вмешивается в выборы в США, занимаясь определенной преступной кибер-деятельностью.”

Твит, в котором фигурирует угрожающе выглядящий безликий " хакер” в черной толстовке, содержит контактную информацию для нескольких платформ и хэштег #Election_Reward — который перенаправляет на соответствующие сообщения. Многие аккаунты, использующие хэштег, связаны с Госдепартаментом.

Русские сообщения, по-видимому, были отправлены с помощью сомнительного сервиса под названием Centrsoobs - платформы, которую чаще используют спамеры и мошенники, чем хорошо финансируемые правительственные учреждения. Некоторые получатели сообщили, что им пришли сообщения на русском и английском языках.

Госсекретарь Майк Помпео заявил сегодня, что программа была направлена против "России и других злонамеренных субъектов”, которые, как он неоднократно говорил ранее, "нацелены на предстоящие президентские выборы в США". В списке потенциальных "атакующих" российское, китайское, иранское и северокорейское правительства.

Новость о награде была с сарказмом встречена в российском МИДе. Мария Захарова ответила шуткой:

"Сайт Госдепартамента теперь будет переполнен людьми, которые сдают своих соседей. Возможно, сообщения были отправлены, когда предприимчивый сотрудник Госдепартамента увидел ее остроту и решил, что это хорошая идея?"

Напомним, что Москва неоднократно заявляла, что не вмешивается в выборы в иностранных государствах, считая обвинения в том, что именно так она поступила во время президентских выборов 2016 года, "беспочвенными и рассчитанными на удовлетворение потребностей внутриполитических споров в Вашингтоне".

Выборы президента США назначены на 3 ноября.

Последние материалы
Президент Беларуси утверждает, что его намеренно заразили коронавирусом
93 тысячи за передачу душу дьяволу заплатила школьница из Приморья
Агутин отказался от предвыборного концерта в Белоруссии, а Лепс поедет
Препарат от коронавируса запатентован в России
Финансовый эксперт: держитесь от банков подальше
Билл Гейтс пророчит миру новую глобальную катастрофу
Музыкальный критик Сергей Соседов: "В шоу-бизнесе нет счастливых людей"
Банки приготовились к бегству вкладчиков
Дональд Трамп: вакцина от COVID-19 может появиться в США до 3 ноября
В Госдуму внесли законопроект о дополнительных выплатах гражданам
Популярное
Новости Белоруссии
Врач-психиатр рассказал, что происходит с Александром Лукашенко

Состояние здоровья Александра Лукашенко вызывает в последнее время озабоченность. Её разделяет врач-психиатр, психотерапевт, психолог Александр Федорович.

Врач-психиатр рассказал, что происходит с Александром Лукашенко
Эксперты прогнозируют сроки падения режима Лукашенко
Новости Белоруссии
Эксперты прогнозируют сроки падения режима Лукашенко
Новости Белоруссии
В Сети опубликован план белорусского Майдана
Наука и техника
Яблочный уксус помогает снизить уровень сахара в крови
Василий Амирджанов Митингофобия властей создает проблемы государству Василий Амирджанов Игорь Буккер Заметки о писателе, которого едва не казнили за книгу Игорь Буккер Руслан Веснянко Зеленский хочет ввести цензуру СМИ, но Разумков и журналисты против Руслан Веснянко
Комментарии
Народ Белоруссии выберет президента, которого заслуживает
Эксперты прогнозируют сроки падения режима Лукашенко
Россия при "путинизме" стала опасной державой
Россия при "путинизме" стала опасной державой
Батька Лукашенко "подписал себе приговор" арестом россиян
Батька Лукашенко "подписал себе приговор" арестом россиян
Почему Путин не реагирует на обвинения Лукашенко в гостерроризме?
Россия при "путинизме" стала опасной державой
Эксперты прогнозируют сроки падения режима Лукашенко
Эксперты прогнозируют сроки падения режима Лукашенко
Врач-психиатр рассказал, что происходит с Александром Лукашенко
Билл Гейтс рассказал о "катастрофе страшнее коронавируса"
Врач-психиатр рассказал, что происходит с Александром Лукашенко
Врач-психиатр рассказал, что происходит с Александром Лукашенко
Врач-психиатр рассказал, что происходит с Александром Лукашенко
Врач-психиатр рассказал, что происходит с Александром Лукашенко
Россия при "путинизме" стала опасной державой
Россия при "путинизме" стала опасной державой
Эксперты прогнозируют сроки падения режима Лукашенко
Врач-психиатр рассказал, что происходит с Александром Лукашенко
Москвичей предупреждают о резком похолодании
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Политика конфиденциальности Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ