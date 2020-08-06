Основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс предсказал экологический кризис, последствия которого будут хуже, чем от пандемии COVID-19.
По его словам, в ближайшие десятилетия Земля столкнётся с глобальным кризисом, связанным с климатическими изменениями.
"Как бы ни была ужасна пандемия, изменения климата могут быть еще хуже", — написал миллиардер в своем блоге.
Он утверждает, что для того, чтобы не допустить наступление катастрофы, нужно минимизировать количество выбросов парниковых газов в атмосферу.
Билл Гейтс сравнил последствия экологического кризиса с пандемией COVID-19. Смертность от коронавируса составила в среднем 14 человек на 100 тыс. населения.
По его данным, в ближайшие 40 лет из-за повышения температуры на нашей планете летальность будет такой же, а к 2100 году данный показатель увеличится в пять раз.
Билл Гейтс призывает уже сейчас принимать меры, чтобы не допустить катастрофических климатических изменений.
Так, он считает, нужно привлекать в науку технологии для контроля уровня выбросов в атмосферу.
"Потребуются десятилетия, чтобы создать и внедрить все необходимые разработки в области чистой энергии", — заключил основатель Microsoft.
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