Билл Гейтс пророчит миру новую глобальную катастрофу

Основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс предсказал экологический кризис, последствия которого будут хуже, чем от пандемии COVID-19.

По его словам, в ближайшие десятилетия Земля столкнётся с глобальным кризисом, связанным с климатическими изменениями.

"Как бы ни была ужасна пандемия, изменения климата могут быть еще хуже", — написал миллиардер в своем блоге.

Он утверждает, что для того, чтобы не допустить наступление катастрофы, нужно минимизировать количество выбросов парниковых газов в атмосферу.

Билл Гейтс сравнил последствия экологического кризиса с пандемией COVID-19. Смертность от коронавируса составила в среднем 14 человек на 100 тыс. населения.

По его данным, в ближайшие 40 лет из-за повышения температуры на нашей планете летальность будет такой же, а к 2100 году данный показатель увеличится в пять раз.

Билл Гейтс призывает уже сейчас принимать меры, чтобы не допустить катастрофических климатических изменений.

Так, он считает, нужно привлекать в науку технологии для контроля уровня выбросов в атмосферу.

"Потребуются десятилетия, чтобы создать и внедрить все необходимые разработки в области чистой энергии", — заключил основатель Microsoft.

Ранее учёные предсказали коллапс человечества с вероятностью 90%.