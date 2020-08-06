Американский президент Дональд Трамп заявил, что ко дню президентских выборов, проведение которых запланировано на 3 ноября, может появиться вакцина от коронавируса. Он сообщил об этом в интервью радиопрограммы Джеральдо Риверы, отвечая на вопрос о сроках разработки препарата.
"Раньше, чем в конце года, может быть, гораздо раньше", — сказал Трамп.
После этого ведущий спросил, появится ли вакцина до президентских выборов.
"Я думаю, что в некоторых случаях да, возможно, раньше, но примерно в это же время", — ответил американский лидер.
Стоит напомнить, что Дональд Трамп планирует снова принимать участие в выборах президента США.
Предвыборная кампания проходит в условиях пандемии COVID-19. На сегодняшний день США лидер по числу заражённых граждан — более 4,8 млн.
Жертвами коронавируса стали 158 тыс. американцев, вылечились более 1,5 млн человек.
Ранее "Правда.Ру" писала, что в США могут перенести предвыборные дебаты.
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