В Узбекистане вступительные экзамены пройдут на стадионах

В 2020 году вступительные экзамены для выпускников школ Узбекистана пройдут в несколько непривычном формате: абитуриенты будут сдавать их прямо на стадионах под открытым небом.

Такое решение принял президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, объяснив это неблагополучной эпидемиологической обстановкой. Об этом пишет РИА Новости.