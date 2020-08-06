В 2020 году вступительные экзамены для выпускников школ Узбекистана пройдут в несколько непривычном формате: абитуриенты будут сдавать их прямо на стадионах под открытым небом.
Такое решение принял президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, объяснив это неблагополучной эпидемиологической обстановкой. Об этом пишет РИА Новости.
"Дано поручение организовать тестовые испытания на центральных стадионах Ташкента и регионов", — передали в пресс-службе президента.
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