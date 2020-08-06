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Инцидент произошел в индийском штате Уттар-Прадеш, где 27 июля обнаружили тело молодой девушки.

Упакованное в чемодан труп 24-летней женщины обнаружили сотрудники правоохранительных органов.

Предполагаемые родственники покойной опознали тело "своей дочери" и совершили похоронную церемонию.

Позже в полицию явилась настоящая дочь, которая объяснила сотрудникам, что все это время она была в соседнем городе, не предупредив семью об отъезде.

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