Инцидент произошел в индийском штате Уттар-Прадеш, где 27 июля обнаружили тело молодой девушки.
Упакованное в чемодан труп 24-летней женщины обнаружили сотрудники правоохранительных органов.
Предполагаемые родственники покойной опознали тело "своей дочери" и совершили похоронную церемонию.
Позже в полицию явилась настоящая дочь, которая объяснила сотрудникам, что все это время она была в соседнем городе, не предупредив семью об отъезде.
Состояние здоровья Александра Лукашенко вызывает в последнее время озабоченность. Её разделяет врач-психиатр, психотерапевт, психолог Александр Федорович.