Россия возобновит железнодорожное сообщение с Абхазией

Известно, что границы между странами открыты с первого августа.

"После четырехмесячного перерыва возобновляется железнодорожное сообщение с городами России. 7 августа из Москвы выезжает пассажирский поезд Москва-Сухум, который прибывает на сухумский железнодорожный вокзал 9 августа", — сообщил представитель РУП "Абхазская железная дорога" агентству РИА Новости.

Поезда из Абхазии будут следовать до Москвы и Санкт-Петербурга. С пятнадцатого числа возобновятся рейсы до Самары.