Черечень признался, что не понимает пользу Белоруссии для России

Белоруссия не является страной, которая могла бы быть интересна США. Здесь слишком крепкая связь с Россией, но нет ни нефти, ни полезных ископаемых.

Об этом заявил кандидат на пост президента Белоруссии Сергей Черечень.

"Для США Беларусь все же очень далеко. Плюс у нас нет нефти, полезных ископаемых, здесь сильное российское влияние. Эту территорию "отжимать" неинтересно: она "невкусная", плюс уже под влиянием России, и идти здесь на конфликт США не нужно", — отметил политик.

При этом он заявил, что ему непонятны и российско-белорусские отношения. По его мнению, Белоруссия для России — "младший брат, который стреляет деньги".

"Я не понимаю, какая реальная польза для России от таких отношений. Как "буферная зона", возможный партнер для мировых игр. Явно выраженной пользы нет, а деньги, налоги из российского бюджета уходят на поддержку белорусской экономики. Зачем?" — недоумевает Черечень.

Ранее "Правда.Ру" писала, что, по мнению Черечня, Белоруссия должна выйти из договора о Союзном государстве. В противном случае республика потеряет суверенитет.