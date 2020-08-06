Владимир Зеленский выразил надежду на сохранение мира в Донбассе, но никаких гарантий не дал. По словам президента Украины, если бы все зависело только от украинской стороны, конфликт уже был бы урегулирован.
Об этом глава государства заявил журналистам в ходе поездки в Донбасс.
"Мы боремся за то, чтобы этот режим тишины не нарушался. Но, возможно, все это жизнь. Если бы все зависло только от нашей стороны, я уверен, что был бы принципиальный режим тишины, и мы бы перешли к следующим шагам, следующим шагам окончания войны.
Гарантировать ничего не могу, но мы все делаем, как на Украине, так и на встрече в минском формате, в режиме видеоконференций трехсторонней контактной группы. Будем и дальше держать кулаки", — подчеркнул Владимир Зеленский.
Он также пояснил, почему назначил Леонида Кравчука на должность главы киевской делегации на переговорах в Минске. По словам Зеленского, было несколько кандидатов, но он выбрал "мощного, мудрого, образованного человека, который имеет авторитет во всей Украине".
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