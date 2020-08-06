В Польше растет число заболевших коронавирусом

Еще 726 граждан Польши заболели коронавирусом. Данные приводятся за минувшие сутки.

Как отмечается Министерство здравоохранения страны, это рекордный прирост заболевших. Накануне новых случаев было 680. Всего с начала эпидемии в Польше зарегистрировано 49 515 коронавирусных больных. Жертвами инфекции стали 1774 человека.

Под наблюдением медиков остаются 1913 пациентов. Из них 72 человека подключены к аппаратам ИВЛ. Победить болезнь смогли уже 35 642 человека.

В стране продолжается режим эпидемии. Местные власти частично возвращают уже снятые ограничения. Так, в некоторых районах жителям придется вновь носить защитные маски на улице.

Напомним, что в России за минувшие сутки выявлено 5 267 новых зараженных COVID-19. Новые случаи есть во всех 85 регионах страны. За сутки скончались 116 пациентов, выздоровели — 7331 человек.

Ранее "Правда.Ру" писала, что Facebook удалил пост президента США за недостоверные данные по коронавирусу. В размещенном в социальной сети ролике Дональд Трамп заявил, что дети почти невосприимчивы к COVID-19.