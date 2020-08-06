Еще 726 граждан Польши заболели коронавирусом. Данные приводятся за минувшие сутки.
Как отмечается Министерство здравоохранения страны, это рекордный прирост заболевших. Накануне новых случаев было 680. Всего с начала эпидемии в Польше зарегистрировано 49 515 коронавирусных больных. Жертвами инфекции стали 1774 человека.
Под наблюдением медиков остаются 1913 пациентов. Из них 72 человека подключены к аппаратам ИВЛ. Победить болезнь смогли уже 35 642 человека.
В стране продолжается режим эпидемии. Местные власти частично возвращают уже снятые ограничения. Так, в некоторых районах жителям придется вновь носить защитные маски на улице.
Напомним, что в России за минувшие сутки выявлено 5 267 новых зараженных COVID-19. Новые случаи есть во всех 85 регионах страны. За сутки скончались 116 пациентов, выздоровели — 7331 человек.
Ранее "Правда.Ру" писала, что Facebook удалил пост президента США за недостоверные данные по коронавирусу. В размещенном в социальной сети ролике Дональд Трамп заявил, что дети почти невосприимчивы к COVID-19.
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