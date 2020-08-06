Лукашенко предостерег организаторов Майдана в Минске

Власти Белоруссии не допустят разжигания костров в центре Минска. От этого организаторов митингов предостерег президент Александр Лукашенко.

Он отметил, что сейчас организаторы собирают людей в соцсетях.

"Некоторые продолжают людей звать на Майдан 9-10 (августа — прим. ред.). Не дай бог мы разожжем костер в центре Минска и будем разбрасывать головешки по всему Минску. Этого мы допустить не можем и не допустим", — заявил глава государства.

Ранее "Правда.Ру" писала, что в Сети появился план белорусского Майдана. Он начнется 9 августа, в день президентских выборов. По данным белорусского журналиста Степана Путило, гражданам предлагают в 18 часов подойти на избирательные участки и проголосовать "за перемены". В 20 часов людей призывают находиться у избирательных участков, чтобы "не дать украсть голоса", а в 22 часа гражданам предлагают выйти к Стеле в Минске и "подвести итоги выборов".

Напомним, что выборы в Белоруссии пройдут 9 августа. С 4 по 8 августа продлится досрочное голосование. На пост президента претендуют пять человек.