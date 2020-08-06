Сергей Черечень: Союзное государство угрожает суверенитету Белоруссии

Интеграция Белоруссии и России опасна для республики. Договор угрожает суверенитету страны.

Такого мнения придерживается кандидат в президенты Белоруссии Сергей Черечень.

"Считаю, что подписание всех "дорожных карт" будет равнозначно утрате суверенитета Беларуси. Мы — за суверенитет, за независимость, а потому против подписания этих документов. Их неподписание на данный момент — единственный аспект, в котором мы поддерживаем действующую власть. Мы надеемся, что действующий президент не подпишет эти документы. Хотя некоторые моменты в этой избирательной кампании заставляют меня задуматься о роли России, о том, что Александр Григорьевич мог пойти на какие-то уступки", — подчеркнул политик в интервью.

Он пояснил, что при интеграции Белоруссия утратит независимость и "будет жить по правилам Российской Федерации".

Ранее "Правда.Ру" писала, что, по мнению Черечня, Белоруссия должна выйти из договора о Союзном государства. Но сделать это нужно не сейчас и не быстро.

Сергей Черечень также призвал правительства других стран не вводить санкции против Белоруссии.