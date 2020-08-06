Ведущую роль в ядерном разоружении должны играть Москва и Вашингтон, а не Пекин, поскольку ядерный арсенал Китая заметно меньше.
Так считаетт посол КНР в США Цуй Тянькай.
Во время ежегодного Аспенского форума по безопасности дипломата спросили, заинтересован ли Китай в подписании каких-либо соглашений по контролю над вооружениями с участием Москвы и Вашингтона.
"Я думаю, что сейчас идут очень важные переговоры между США и Россией по поводу существующих договоров между этими странами. И эти договоры чрезвычайно важны для международной стратегической стабильности, - ответил дипломат. - Мы надеемся, что эти договоры будут продолжаться... у нас могут быть причины для оптимизма".
По словам китайского посла, США и Россия обладают самым большим ядерным арсеналом, в то время как Китай располагает очень небольшим количеством ядерного оружия.
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