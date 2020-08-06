Меркель "услышала призыв" соперницы Лукашенко

Правительство ФРГ "приняло к сведению" обращение Светланы Тихановской, кандидата в президенты Белоруссии к Ангеле Меркель.

Об этом сегодня информирует РИА Новости со ссылкой на кабмин ФРГ.

Напомним, во время интервью немецкому таблоиду Bild, Тихановская, пользуясь тем, что журналист спросил, нет ли у нее "послания госпоже Меркель", сказала:

"Госпожа Меркель, свяжитесь с Лукашенко. Скажите ему, что мы не хотим войны. Все, чего мы хотим, — это честные выборы. Мы устали от того, чтобы нами управлял этот диктатор. Мы устали." (цитата Bild)

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