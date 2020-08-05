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Меган Маркл добилась защиты своих друзей в суде

Мир

Меган Маркл удалось выиграть суд и добиться того, чтобы имена её пяти друзей не подлежали разглашению, пока проходят разбирательства по её иску в отношении британского таблоида, которого герцогиня обвинила во вторжении в её личную жизнь из-за публикации переписки с её отцом.

Защита в ответ на эти обвинения была обнародована в феврале 2019 года после того, как пятеро друзей Меган дали анонимные интервью американскому журналу People.

По словам Маркл, она не просила их общаться с представителями прессы, а Mail on Sunday потребовала назвать их имена. Герцогиня Сассекская отметила, что разглашение их персон скажется на их психологическом состоянии.

"Я пришел к заключению, что в данный момент суд должен пойти навстречу истцу в этом аспекте, чтобы защитить ее источники", — отметил судья Марк Уорби, который вел заседание в Верховном суде в Лондоне.

Вопрос об анонимности является одним из немногих пунктов, которые должен выслушать суд, и состоится он только в следующем году.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что с сайта королевской семьи удалили биографию Меган Маркл.

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