Россияне всё же выступят наблюдателями на выборах в Белоруссии

Наблюдатели от России будут присутствовать на президентских выборах в Белоруссии. Россияне вошли в состав миссии СНГ.

Информацию подтвердили в посольстве.

"Были обсуждены вопросы взаимодействия российских дипломатов с наблюдателями от России, которые будут работать в составе миссии от стран СНГ на выборах президента Республики Беларусь", — сообщает российское посольство по итогам встречи посла России в Белоруссии Дмитрия Мезенцева с исполнительным секретарём Содружества Независимых Государств Сергеем Лебедевым.

Напомним, ранее в ЦИК России заявили, что Россия не будет отправлять своих наблюдателей на президентские выборы в Белоруссии. По словам Эллы Памфиловой, это связано с тем, что не поступило официального приглашения и остается непонятной эпидемиологическая ситуация в республике.

Выборы президента Белоруссии пройдут 9 августа. На пост главы государства претендуют пять человек. Действующий президент страны Александр Лукашенко баллотируется в шестой раз.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что количество наблюдателей на выборах в Белоруссии выросло вдвое. За прозрачностью процесса будут следить 68 международных наблюдателей.