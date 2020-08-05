Зеленский планирует посетить Белоруссию

Лидеры Украины и Белоруссии намерены встретиться. Встреча запланирована на октябрь.

Сейчас идет подготовка к визиту Владимира Зеленского в Белоруссию.

"В ходе состоявшегося конструктивного диалога обсуждены детали подготовки к официальному визиту президента Украины в Республику Беларусь и к третьему Форуму регионов Белоруссии и Украины", — сообщает пресс-служба посольства Белоруссии на Украине.

Ранее бывший глава службы национальной безопасности Украины Александр Турчинов призвал привлечь Владимира Зеленского к уголовной ответственности. По его мнению, действующий президент Украины несет не меньшую ответственность за потерю Крыма, чем его предшественники.

Турчинов объяснил свою позицию тем, что Зеленский обещал освободить полуостров "от российских оккупантов", но до сих пор не сделал этого. Политик уверен, что президент должен был ввести в стране военное положение и начать войну против России.