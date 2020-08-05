Загадка недели: куда делся Хуан Карлос I?

В письме, распространенном в понедельник испанским королевским домом, подписанном Хуаном Карлосом I де Бурбоном и официально адресованном его сыну королю Филиппу VI, сообщалось, что испанский экс-монарх покидает Испанию из-за "общественного воздействия, которое порождают определенные прошлые события его личной жизни".
Поспешный отъезд (многие называют его бегством) пусть и бывшего, но все же монарха из его страны породил волну общественного интереса.
На сегодняшний день самыми "популярными" версиями являются Португалия и Доминиканская Республика.
Связи Хуана Карлоса I с соседней с Испанией страной восходят к детству: его отец, Хуан де Бурбон, был сослан в Португалию во время франкистской диктатуры и именно там, в муниципалитете Эшторил, воспитывал своих детей. Именно в этом городе надеются найти сбежавшего короля португальские СМИ.
В то же время несколько испанских газет утверждают, что экс-король направился в Доминиканскую Республику.
В подтверждение этой догадки журналисты напоминают о дружбе Хуана Карлоса I с доминиканским сахарным магнатом Хосе Фанджулом, который неоднократно называл испанского короля очень близким другом.
В частности, газета "Авангард" указывает на резиденцию, принадлежащую семье Фанджул, расположенную в городе Ла -Романа-примерно в 100 км от Санто-Доминго, как на место, где Хуан Карлос I де Бурбон будет жить. Это роскошная недвижимость, которая является частью туристического комплекса Каса Кампо.
Испанский же королевский дом хранит молчание относительно судьбы экс-короля. Адвокат Хуана Карлоса I Хавьер Санчес-Юнко сообщил только, что его доверитель поручил ему
"предать гласности то, что, несмотря на его решение выехать в настоящее время за пределы Испании, он в любом случае остается в распоряжении прокуратуры для любых формальностей или действий, которые будут сочтены своевременными".
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