Жириновский оценил риск возникновения военного мятежа в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко может повторить судьбу бывшего украинского лидера Виктора Януковича.

Если белорусский лидер победит на выборах 9 августа, то в стране могут начаться волнения и глава государства будет вынужден покинуть страну.

Такое мнение высказал лидер ЛДПР Владимир Жириновский.