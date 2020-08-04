Президент Белоруссии Александр Лукашенко может повторить судьбу бывшего украинского лидера Виктора Януковича.
Если белорусский лидер победит на выборах 9 августа, то в стране могут начаться волнения и глава государства будет вынужден покинуть страну.
Такое мнение высказал лидер ЛДПР Владимир Жириновский.
"Победа Лукашенко на выборах может привести к тому, что ему придется, может быть, покинуть Белоруссию во избежание каких-то жертв. Кто-то из воинских частей или из полиции может отказаться подчиняться ему", — утверждает политик.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время своего обращения к нации решил пригрозить РФ из-за российских наёмников, которых задержали в Минске.