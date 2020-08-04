Белорусский лидер Александр Лукашенко впервые обратился к своим политическим оппонентам. Он попросил их "не путаться под ногами", чтобы у него была возможность "спасти страну".

"Если вы не способны и к чему-то не готовы — уйдите в сторону, не мешайте, не путайтесь под ногами, дайте спасти страну. Через год-два мы устаканим эту ситуацию и сделаем так, как надо белорусскому народу, но на эмоциях нельзя сегодня решать ни один вопрос", — отметил президент.