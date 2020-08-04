Опрос: страны ЕС не придут на помощь Британии в случае кризиса

Опрос, проведенный британской социологической компанией YouGov, участниками которого стала 21 тысяча человек из 13 стран-членов ЕС и Великобритании, показал:

в Европе сильно обиделись на Британию, которая 31 декабря окончательно выйдет из ЕС, и большинство стран даже не хотят протянуть ей руку помощи в кризисе;

британцы, наоборот, сохранили добрые чувства к бывшим "сестрам" и готовы всячески поддерживать их.

Обида важнее добрососедских чувств

Греки, финны и французы будут неохотно помогать, если Великобритания окажется в тяжелом положении.

Граждане более влиятельных стран ЕС, таких как Германия, Италия и Испания, также заявили, что не захотят оказывать финансовую помощь покинувшей ЕС стране в случае необходимости.

А вот Дания, Швеция, Польша и Румыния были бы рады помочь британцам пережить кризис.

Британцы обиделись всерьез

Результаты опроса расстроили многих британцев, но они точно знают причину "холода в отношениях": "тернистый путь Brexit" был назван ими основной причиной того, что большинство стран ЕС демонстрируют отсутствие любви к Великобритании.

"Страны, которые годами оскорбляли, нападали, подстрекали и брали у нас деньги… все еще ненавидят нас", — написал в своем твиттере один из комментаторов.

Как утверждал другой комментатор, опрос показал, что голосование за Brexit было правильным решением. Он заявил, что Великобритания

"должна наладить новые связи с другими странами и не полагаться на наших европейских соседей."

"Brexit сжег много мостов"

Переговоры между Лондоном и Брюсселем о заключении нового торгового соглашения с 2021 года зашли в тупик в последние месяцы. Главный камень преткновения вращается вокруг правил государственной помощи ЕС, а премьер-министр Борис Джонсон отказывается быть связанным ими.

Администрация Джонсона также отказалась подписаться под экологическими стандартами ЕС и трудовым законодательством, настаивая на том, что цель Brexit состояла в том, чтобы позволить Великобритании устанавливать свои собственные правила.