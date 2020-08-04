Лашон Форд, демократ из штата Иллинойс (США), призвал немедленно прекратить занятия историей, которые, по его словам, "ведут к привилегиям белых и расистскому обществу".
"Я призываю Государственный совет по образованию прекратить преподавание истории, а местные школьные округа принять немедленные меры, удалив нынешние учебники истории и учебные программы, которые несправедливо передают нашу историю, — сказал Форд, выступая на мероприятии в Эванстоне, штат Иллинойс.
Мы должны временно заменить уроки истории занятиями по гражданскому праву, чтобы дети и студенты понимали наш демократический процесс, и как они могут в нём участвовать".
Для справки:
Ещё в прошлом месяце он внёс законопроект, который потребует от школ Иллинойса проводить занятия по движению за гражданские права в США. И вот теперь экс-учитель истории заявляет:
"Сегодня я призываю отменить занятия по истории в Иллинойсе. Мы обеспокоены тем, что нынешние школьные уроки истории ведут к привилегиям белых и расистскому обществу".
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