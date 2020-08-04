В школах США требуют запретить уроки истории, так как она неправильная

Лашон Форд, демократ из штата Иллинойс (США), призвал немедленно прекратить занятия историей, которые, по его словам, "ведут к привилегиям белых и расистскому обществу".

"Я призываю Государственный совет по образованию прекратить преподавание истории, а местные школьные округа принять немедленные меры, удалив нынешние учебники истории и учебные программы, которые несправедливо передают нашу историю, — сказал Форд, выступая на мероприятии в Эванстоне, штат Иллинойс. Мы должны временно заменить уроки истории занятиями по гражданскому праву, чтобы дети и студенты понимали наш демократический процесс, и как они могут в нём участвовать".

Для справки:

Лашон Форд раньше преподавал историю и тренировал баскетбольную команду в чикагских государственных школах, потом стал брокером по недвижимости и в конечном итоге занялся политикой.

Ещё в прошлом месяце он внёс законопроект, который потребует от школ Иллинойса проводить занятия по движению за гражданские права в США. И вот теперь экс-учитель истории заявляет: