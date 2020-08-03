Бывший король Испании Хуан Карлос решил уехать из страны

Экс-глава Испании король Хуан Карлос, оказавшийся в центре коррупционного скандала, собирается уехать из страны. О решении покинуть Испанию он объявил своему сыну — правящему монарху Филиппу VI.

"Руководимый стремлением сослужить как можно лучшую службу гражданам Испании и ее институтам, а также тебе как королю сообщаю тебе мое обдуманное решение покинуть на это время Испанию", — говорится в письме.

Где теперь будет жить испанский монарх, пока не сообщается.

Филипп VI поблагодарил отца за принятое решение и отметил "историческую важность, которую имело его правление".

Напомним, что в июне 2014 года Хуан Карлос отказался от престола в пользу своего сына, но при этом сохранил титул короля.

В марте Филипп VI принял решение о том, что королевский дом больше не будет выделять средства на Хуана Карлоса. Сам Филипп VI отказался от наследства.

Стоит напомнить о том, что в начале июня прокуратура Верховного суда Испании начала расследование в отношении Хуана Карлоса из-за договоров на строительство высокоскоростной железной дороги в Саудовской Аравии. Следователи пытаются установить, получал ли Хуан Карлос взятки от представителей саудовского короля.