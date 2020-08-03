Россия потребовала немедленно отпустить россиян, задержанных в Минске

В Министерстве иностранных дел России утверждают, что арест россиян под Минском был совершен под "безосновательным и надуманным предлогом".

Заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко затребовал у белорусской стороны немедленного освобождения российских граждан.