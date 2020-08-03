В Министерстве иностранных дел России утверждают, что арест россиян под Минском был совершен под "безосновательным и надуманным предлогом".
Заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко затребовал у белорусской стороны немедленного освобождения российских граждан.
"Настаиваем на объективном расследовании белорусскими партнерами в тесном взаимодействии с российскими коллегами всех обстоятельств произошедшего и скорейшем освобождении задержанных российских граждан", — сказано в сообщении МИД России.
В ближайшие годы в России могут полностью отменить институт выдачи пенсий.