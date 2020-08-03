Эксперт по туризму: предположить, какие страны откроют для РФ, сложно

Сделать прогноз, какая страна будет следующей, куда смогут отправиться россияне, невозможно. При принятии такого решения учитывается множество факторов.

Ситуацию прояснил президент Национальной ассоциации специалистов событийного туризма, главный редактор сетевого издания по туризму и путешествиям "Живая карта" Олег Алексеев.

"Мы можем только предполагать. Это все очень непредсказуемо. Тут же не только вопросы логистики, но еще и экономические вопросы, политические, плюс вопросы, связанные с тем, какие страны разрешат въезд для россиян. Может быть, Россия будет готова вылететь, условно говоря, во Францию или Испанию, но Франция или Испания не будет готова принять россиян, поэтому не будет сообщения. Просто россиян, прибывших на границу, не пропустят", — пояснил эксперт.

Напомним, что с 1 августа Россия открыла границы с Турцией, Британией и Танзанией, а с 15 августа планируется запустить полеты в Швейцарию. Также в СМИ была информация, что с 11 августа Россия откроет авиасообщение со всеми странами.