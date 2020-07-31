Из-за пандемии коронавируса Испания потеряла пятую часть производства

Экономика Испании во втором квартале этого года получила серьёзный ущерб. Процесс восстановления будет довольно продолжительным, учитывая то, что туристическая отрасль сталкивается с определенными трудностями.

Рекордное падение производства в Испании на 18,5%, вызванное снижением потребительских расходов и инвестиций, стало самым глубоким из зарегистрированных на сегодняшний день в Европе. Экономисты прогнозировали сокращение на 16,6%.

Доходы от туриндустрии составляют значительную долю бюджета страны.

Курортный сезон в этом году был плохим, к тому же в минувшие выходные Великобритания заявила, что отдыхающие, возвращающиеся из Испании, должны будут соблюдать карантин из-за роста числа случаев заражений коронавирусом в таких регионах, как Каталония.

"Мы также ожидаем, что восстановление Испании в III квартале будет более медленным, ослабленным туризмом и повышенными рисками второй вспышки", — прокомментировала ситуацию Кузина Маева, экономист еврозоны.

Практически во всех сферах экономики Испании наблюдается сокращение, кроме государственных финансов, сельского хозяйства, финансовой и страховой деятельности. Больше всего пострадали такие сектора, как розничная торговля, транспорт, рестораны и бары (общее сокращение составило 40,4%).

Ранее "Правда.Ру" писала, что шведские компании показали рост прибыли благодаря отказу от карантина.