Пожар в Нотр-Дам-де-Пари отравил окрестности Парижа свинцом

При строительстве Собора Парижской Богоматери (Нотр-Дам-де-Пари) широко использовался свинец, поэтому после пожара в окружающую среду попало большое количество этого токсина.

Свинец находят даже в продуктах питания, которые производят в Париже.

Так, в мёде, который был произведен в подветренной стороне пожара, содержится в четыре раза больше свинца, чем в мёде, который был произведен в районе, куда не попадал ядовитый от пожара. Стоит отметить, что повышенный уровень свинца всё же находится в пределах нормы.

"Свинец был распространенным материалом для строительства в Средние века. В 12 столетии, когда строился Нотр-Дам-де-Пари, его применяли повсеместно. В крыше и шпиле собора было несколько сотен тонн этого ядовитого металла, поэтому считается, что строители, которые возводили собор, страдали от отравления свинцом", — сообщили учёные.

По словам специалистов, мёд — отличный индикатор загрязнения окружающей среды.

"Если вы хотите выяснить, уровень каких ядовитых веществ повышен в том или ином районе, то начните с анализа меда, который был произведен на интересующей вас территории", — поясняют исследователи.

Ранее "Правда.ру" писала о том, что в Париже можно вновь увидеть Нотр-Дам.