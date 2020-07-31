Историк: приход Кравчука не изменит ситуацию на Донбассе

Леонид Кучма покинул контактную группу по Донбассу, а еще раньше оставил пост ее председателя. Ему на смену нашли другого бывшего президента Украины Леонида Кравчука.

Как изменится переговорный процесс, "Правде.Ру" рассказал директор Центра политического анализа, историк Павел Данилин.

"Изменений не будет никаких. Единственное, конечно, Кучма чуть более воспринимается российской элитой как адекватный переговорщик. А за Кравчуком нет ни серьезного бизнеса, ни серьезных политических структур, которые могли бы продвинуть ту или иную его позицию. Если слово Кучмы стоит, условно говоря, рубль, то у Кравчука стоить 10 копеек — вот и вся разница. А так будет проводить одинаковую политику", — заявил эксперт.

Ранее "Правда.Ру" писала, что Кравчук заявил, что не понимает, что такое "особый статус" Донбасса. По его мнению, может быть только "особая система управления". Кроме того, Кравчук предлагает дать жителям Донбасса больше прав и свобод, но исключительно в рамках Конституции Украины.