По информации агентства РИА Новости со ссылкой на пресс-службу полиции города Гебезее в Германии, сумка с наркотическими веществами была найдена детьми во время прогулки по лесу.
"Во время прогулки они нашли очень ветхую сумку. В ней было несколько пакетиков. Маленькие сыщики нашли три килограмма марихуаны", — сообщили в полиции.
Воспитатели, которые сопровождали детей, вызвали сотрудников правоохранительных органов.
Полицейские изъяли три килограмма марихуаны и поблагодарили детей. По данному делу начато расследование.
"Что будет дальше? С ЧВК разберутся; невиновных, надеюсь, отпустят; последние выборы проведут, но своими же руками Плошчу/Майдан сделали практически неизбежной...".