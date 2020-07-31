В Германии воспитанники детсада нашли три килограмма марихуаны

По информации агентства РИА Новости со ссылкой на пресс-службу полиции города Гебезее в Германии, сумка с наркотическими веществами была найдена детьми во время прогулки по лесу.

"Во время прогулки они нашли очень ветхую сумку. В ней было несколько пакетиков. Маленькие сыщики нашли три килограмма марихуаны", — сообщили в полиции.

Воспитатели, которые сопровождали детей, вызвали сотрудников правоохранительных органов.

Полицейские изъяли три килограмма марихуаны и поблагодарили детей. По данному делу начато расследование.